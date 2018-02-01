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الوطن

"الري" تعد لمؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"

اليوم AM 01:04
كتب: سحر المكاوي
"الري" تعد لمؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"

محمد عبد العاطي

عقدت وزارة الموارد المائية والري، اجتماعا؛ لبحث آخر المستجدات لإعداد لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور هاني الشيمي مستشار وزير التعليم العالي، ومها سالم المتحدث الإعلامي لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بهندسة القاهرة.

يانى ذلك في إطار تنسيق جهود كل قطاعات الدولة للإعداد الجيد لمؤتمر مصر تسطيع بأبناء النيل  وفي ضوء تكليفات وزير الري.

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