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الوطن

تركي آل الشيخ: فيه حاجات الواحد مستغربها في الفترة الأخيرة وغير مفهومة

اليوم AM 02:02
كتب: أحمد حامد دياب
تركي آل الشيخ: فيه حاجات الواحد مستغربها في الفترة الأخيرة وغير مفهومة

تركي آل الشيخ

قال الشيخ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، إنه يجرى المداخلة كأهلاوي وليس رئيسا للاتحاد العربي للرياضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" عبر فضائية "ON E": "فيه حاجات الواحد مستغربها في الفترة الأخيرة وحاجات غير مفهومة".

وتابع قائلا: "إحنا بنحاول نساعد النادي الأهلي قد ما نقدر ونقف معاه وزي ما قولت لك قبل في لقاءات خاصة بينا وبينك كتير إحنا هدفنا الاستثمار وتطوير الرياضة في مصر".

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