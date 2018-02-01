حملة لتنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف بحي منتزه ثان بالإسكندرية

شنت لجنة الإزالة بإدارة إشغال الطريق بحي منتزه ثان بالإسكندرية، برئاسة اللواء عادل سلامة، حملة مكبرة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بنطاق الحي، وإيقاف الأعمال المخالفة.

وتم تنفيذ قرارات الإزالة رقم 1061 لسنة 2017، ورقم 28 لسنة 2018، ورقم 34 لسنة 2018، والصادرين في حق العقار الكائن بالقطعة رقم 16 بشارع نعمة الله بمنطقة المندرة بحري، حيث تم تسليم عدد 2 شقة بالطابق السابع علوي وعدد 2 شقة بالطابق الثامن علوي يسار المصعد، بالإضافة إلى الطابق التاسع علوي بالكامل، وتم التسليم لمقاول الهدم بالحي لتنفيذ القرارات بالكامل.

وجاء ذلك في إطار القضاء على أي بناء مخالف وما زالت الحملات مستمرة بنطاق حي منتزه ثان.