"الصحة": إصدار 48 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ123مليون جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 48 ألف و74 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 123 مليون و774 ألف جنيه، في الفترة من 20 إلى 26 يناير 2018.

وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 7 آلاف و673 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي"، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف "كاظم"، أن القرارات تضمنت 36 ألفًا و850 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 522 مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 27 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه في إطار حرص الوزارة، لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة عدد 19 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور، لمقر الإدارة في القاهرة، عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأكد مجاهد، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تتم مراجعتها إلكترونيا ويعاد إرسالها للمريض بالمستشفى خلال ‪48 ساعة، موضحا أنه تم التنبيه على جميع مديرا لمستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.