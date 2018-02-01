وزيرة التخطيط تطالب بتوجيه دفعة استثمارية كبيرة لتنمية الصعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية التأثير الاقتصادي لخطط التنمية المحلية، والتوجه نحو اللا مركزية والذي من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مشددة على ضرورة توجيه دفعة استثمارية كبيرة لعملية التنمية في الصعيد وكل المحافظات.

جاء ذلك في اجتماع ضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، بحضور فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق وحدة تطوير الإدارة المحلية.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية، لصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولي في محافظتى قنا وسوهاج وخطوات العمل التنفيذية للمشروعات، والتي يجرى حاليا إعداد دراسات الجدوى لها، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.