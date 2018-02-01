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الوطن

"شركاء النجاح".. مبادرة "الجدعان" لتمويل مشروعات الشباب

منذ 23 دقيقة
كتب: داليا مسعود
"شركاء النجاح".. مبادرة "الجدعان" لتمويل مشروعات الشباب

صورة أرشيفية

طالب الإعلامى محمد غانم، مقدم برنامج "الجدعان"، الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، الجمعة من كل أسبوع، الشباب ممن لديهم أفكار مختلفة لتأسيس مشروعات خاصة، التواصل مع البرنامج لعرض أفكارهم، ومعرفة الإمكانات المتاحة لديهم وما ينقصهم، لتوفير ممولين لهم.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة "شركاء النجاح" التى أطلقها البرنامج، ومن جانبه قال محمد غانم لـ"الوطن": "تلك الفكرة جاءت من خلال جريدة الأهرام، من خلال عملنا سابقا في مبادرة تحمل الاسم نفسه، ومن قبلي كان يعمل صديقي محمد دنيا بمجلة الشباب في هذا الصدد، حيث كانت أطروحة شبابية من الطراز الأول خلال فترة التسعينات".

وحول إمكانية تنفيذ المبادرة، أوضح: "كثير من المشروعات بدأت من خلال المبادرة، وكنا الوسيلة التي يتواصل من خلالها أصحاب الفكرة والممولين، ونفكر حاليا في إطلاق مبادرات تمولها البنوك".

وتابع: "نفكر في عمل مجموعات لمختلف الصناعات، على سبيل المثال مبادرة لشراء المعدات الزراعية أو أخرى للدواجن واللحوم والزراعة".

وأكمل: "لدينا شراكات تتم من خلال دول أخرى مثل السعودية، التي أسهمت فى مشروع دواجن، بالإضافة إلى شراكات أخرى كبيرة حدثت في مجال الزراعة، من خلال تمليك الأراضي للمواطنين، وإمدادهم بأدوات ومعدات زراعية".

واستطرد: "هناك شراكات حدثت في التصنيع الزراعي للنباتات الطبية والعطرية، كما أن إقبال الشباب وأصحاب التمويل على المشاركة في المبادرة كبير جدا، وهو ما ينعكس على نجاحها".

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