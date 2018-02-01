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الوطن

"أطباء الأسنان" تنظم مؤتمرها الأول في قنا

منذ 6 دقيقة
كتب: رجب آدم
"أطباء الأسنان" تنظم مؤتمرها الأول في قنا

جانب من المؤتمر

نظم فرع نقابة أطباء الأسنان بقنا، اليوم، المؤتمر الأول في قنا لرعاية طب الأسنان في جنوب الصعيد، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء أيمن السيسي السكرتير العام لديوان عام المحافظة، إضافة إلى عدد من أطباء الأسنان بالصعيد وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في قاعة فندق بسمة.

وقال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل أطباء الأسنان، إن الموتمر ناقش كل ما هو جديد في طب الأسنان من أبحاث وتطورات في المعدات التكنولوجية المستخدمة في علاج الأسنان، موضحاً أن النقابة دائما ما تولي اهتماما في تقارب أعضاء النقابة في الصعيد وغيرهم من محافظات الصعيد للتقارب والاقتراب من الجديد في الأسنان.

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