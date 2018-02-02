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الوطن

بالفيديو| برلماني يستجيب لمبادرة "90 دقيقة" لتطوير مستشفى بنها الجامعي

اليوم AM 01:16
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| برلماني يستجيب لمبادرة "90 دقيقة" لتطوير مستشفى بنها الجامعي

النائب أحمد بدوي

استجاب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، للمبادرة التي أطلقها الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، بدعوة رجال الأعمال للتبرع لتطوير مستشفى بنها الجامعي.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن رجال الأعمال في محافظة القليوبية دائمًا ما يدعمون مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى التبرع منذ 3 أعوام بجهاز أشعة مقطعية تبلغ تكلفته حوالي مليون جنيهًا.

وأضاف عضو مجلس النواب: "هناك عبئًا كبيرًا مُلقى على عاتق مستشفى بنها الجامعي بسبب عدم وجود خدمات صحية في كثير من المراكز، فمستشفى طوخ المركزي التي تخدم حوالي 58 قرية و300 عزبة ومليون مواطنًا لا تقدم خدمة، كذلك فإن العمل متوقف في مستشفى كفر شكر ومستشفى القناطر الخيرية، وهذا كله يُضاف إلى الأعباء الملقاة على مستشفى بنها الجامعي".

 

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