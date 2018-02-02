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الوطن

بسمة وهبة: أيمن نور سرق أموال "الشرق" للعب القمار.. "اللهم لا شماتة"

منذ 32 دقيقة
كتب: محمود البدوي
بسمة وهبة: أيمن نور سرق أموال "الشرق" للعب القمار.. "اللهم لا شماتة"

بسمة وهبة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على بيان إعلامي قناة الشرق الإخوانية المناهضة للنظام المصري والشعب والتي تبث من تركيا، حيث أصدروا بيانًا يشنوا فيه هجومًا حادًا على الإخواني الهارب لتركيا أيمن نور، ويتهموه فيها بسرقة أموال القناة.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أنه جاء في البيان أن نور خائن للأمانة، ويُهدر أموال القناة على لعب القمار، مؤكدة أن الفضائح المالية لجماعة الإخوان، ما زالت مستمرة، معربة عن سعادتها البالغة باستمرار غلق قناة الشرق المحرضة.

وتابع: "الخائن لبلده ووطنه ممكن يعمل أكتر من كده، اللهم لا شماتة".

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