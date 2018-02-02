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الوطن

إبراهيم عيسى: السادات انتصر للشاب المتزمت والإخوان

منذ 31 دقيقة
كتب: محمود البدوي
إبراهيم عيسى: السادات انتصر للشاب المتزمت والإخوان

إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس الراحل أنور السادات، أطاح بالفكر المدني وانتصر للتطرف وجماعة الإخوان الإرهابية، في الوقت الذي انتصر فيه الشعب المصري للفنانة الراحلة، سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حوش عيسى"، على قناة "أون إي"، أن مصر جميعها تضامنت مع سعاد حسني بعد نجاحها في الانتصار على الشاب المتزمت الموجود داخل الجامعة، والذي كان رافضًا لحرية المرأة، بينما انتصر في الحقيقة السادات للشاب المتزمت.

وتابع: "السادات انتصر للشاب المتزمت والإخوان، والتطرف على حساب زوزو".

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