"الهضيبي" يتقدم باستقالته من الهيئة العليا لحزب الوفد

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأستاذ القانون الدستوري، باستقالته من الهيئة العليا للوفد أمس، عبر الجروب الرسمي لأعضاء الهيئة العليا علي " الواتس آب"، وقال اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد، إن الدكتور ياسر، أوضح في استقالته، اعتراضه على أسلوب الحوار الحالي بين أعضاء الهيئة العليا للحزب، حيث استنكر طريقة عرض وتناول الاختلاف في الرؤى.

وأضاف الحسيني، لـ"الوطن"، أن "الهضيبي" لم يتقدم باستقالة رسمية لرئيس الحزب، لافتا إلى أن الإجراء المتبع في هذه الحالة، هو عرض الاستقالة على الهيئة العليا للحزب، ومن يتم الموافقة عليها أو رفضها.

وأشار إلى اعتقاده بأن قرار"الهضيبي" انفعالي، ولن تتم الموافقة عليه.