تسجيل الدخول

الوطن

"الهضيبي" يتقدم باستقالته من الهيئة العليا لحزب الوفد

منذ 33 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"الهضيبي" يتقدم باستقالته من الهيئة العليا لحزب الوفد

الدكتور ياسر الهضيبي

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأستاذ القانون الدستوري، باستقالته من الهيئة العليا للوفد أمس، عبر الجروب الرسمي لأعضاء الهيئة العليا علي " الواتس آب"، وقال اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد، إن الدكتور ياسر، أوضح في استقالته، اعتراضه على أسلوب الحوار الحالي بين أعضاء الهيئة العليا للحزب، حيث استنكر طريقة عرض وتناول الاختلاف في الرؤى. 

وأضاف الحسيني، لـ"الوطن"، أن "الهضيبي" لم يتقدم باستقالة رسمية لرئيس الحزب، لافتا إلى أن الإجراء المتبع في هذه الحالة، هو عرض الاستقالة على الهيئة العليا للحزب، ومن يتم الموافقة عليها أو رفضها.

وأشار إلى اعتقاده بأن قرار"الهضيبي" انفعالي، ولن تتم الموافقة عليه.

أخبار متعلقة

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب "الوفد" لمناقشة استقالة "أبو شقة"

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب "الوفد" لمناقشة استقالة "أبو شقة"

بدأ منذ قليل، اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، لمناقشة الاستقالة التي تقدم بها المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية.
بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب "الوفد"

بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب "الوفد"

بدأ اجتماع الهيئة العليا لحزب "الوفد"، قبل قليل، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع اعتراض بعض أعضاء الهيئة العليا على عدم التنسيق بين الأخير والهيئة البرلمانية،
وصول السيد البدوي لحزب الوفد لحضور اجتماع الهيئة العليا للحزب

وصول السيد البدوي لحزب الوفد لحضور اجتماع الهيئة العليا للحزب

وصل منذ قليل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إلى مقر الحزب لحضور اجتماع الهيئة العليا للحزب والهيئة التشريعية، لمناقشة عدد من الموضوعات من أبرزها ما
بدء اجتماع الهيئة العليا الجديدة لحزب الوفد برئاسة البدوي

بدء اجتماع الهيئة العليا الجديدة لحزب الوفد برئاسة البدوي

بدأ اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الجديدة، اليوم، برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، في أول اجتماع

التعليقات

أحدث الأخبار

تركيا: إدراج "هنية" على قائمة الإرهاب الأمريكية يعرقل عملية السلام

تركيا: إدراج "هنية" على قائمة الإرهاب الأمريكية يعرقل عملية السلام

الأحد.. "غرفة القاهرة" تنظم معرضا للأسر المنتجة

الأحد.. "غرفة القاهرة" تنظم معرضا للأسر المنتجة

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "المعلم المتحرف المعتمد" بنجع حمادي

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "المعلم المتحرف المعتمد" بنجع حمادي

مستشار خامنئي: يجب على أمريكا الخروج من منطقة شرق الفرات

مستشار خامنئي: يجب على أمريكا الخروج من منطقة شرق الفرات

9 تنبيهات جديدة لمجازر الدقهلية بعد تقفد وكيل الوزارة "ميت غمر"

9 تنبيهات جديدة لمجازر الدقهلية بعد تقفد وكيل الوزارة "ميت غمر"

اختيارات الوطن

بعد انتشارها في مصر.. "سنتر مصري" ينقل عدوى الدروس الخصوصية لليونان

بعد انتشارها في مصر.. "سنتر مصري" ينقل عدوى الدروس الخصوصية لليونان

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونجوم الدوري السعودي

الموعد والمعلق والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونجوم الدوري السعودي

اصطياد «الأسراب» على طريقة «الطيور على أشكالها تقع»

اصطياد «الأسراب» على طريقة «الطيور على أشكالها تقع»

«صلاح» يستغيث: «بيوتنا هتقع وإحنا أهم من الآثار»

«صلاح» يستغيث: «بيوتنا هتقع وإحنا أهم من الآثار»

الأكثر قراءة

عاجل