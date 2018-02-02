"قانون الإجراءات الجنائية".. المحاضرة الثانية بمعهد المحاماة بقنا

افتتحت نقابة محامين قنا تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والنقيب فتحي صويني، وإشراف عبدالمجيد هارون عضو مجلس النقابة العامة، معهد المحاماة، بحضور عدد كبير من كبار المحامين، بقاعة نادي التجاريين.

وأشار موسى صافي المتحدث باسم نقابة قنا، إلى إلقاء نقيب الفرعية للمحاضرة الأولى بالمعهد، تناول خلالها التعريف بالمعهد والهدف منه، كما تحدث عضو النقابة العامة في المحاضرة الثانية، عن الجانب العملي في قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى تسجيل لأكثر من 170 محامي بالمعهد.