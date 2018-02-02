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الوطن

مديرية الشباب بالوادي الجديد تنهي البرنامج التثقيفي "بنكمل بعض"

منذ 14 دقيقة
كتب: شرف غريب
مديرية الشباب بالوادي الجديد تنهي البرنامج التثقيفي "بنكمل بعض"

بهاء شوقي

تنتهي مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، غدا السبت، من البرنامج التثقيفي الذي تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني تحت عنوان "بنكمل بعض".

وقال بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن البرنامج جري البدء في تنفيذه أمس الخميس وسيجري الانتهاء منه غدا السبت، بهدف نشر ثقافة السلام المجتمعي بين الشباب.

وأضاف بهاء أن البرنامج يتضمن تنفيذ 3 ورش عمل، يحاضر فيهم مدربين تابعين لإدارة البرلمان والتعليم المدني، حيث تتضمن قائمة المدربين محمود محروس للتدريب بقاعة مركز شباب الخارجة، محمد سعيد للتدريب بمركز شباب الشركة 55، المدرب محمود عسل بمركز شباب الفتح.

وأشار بهاء إلى أن البرنامج يتضمن تدريب 90 شابًا وفتاة من أبناء مراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع 30 شابًا وفتاة لكل ورشة عمل.

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