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الوطن

السيسي يلتقي السلطان قابوس في مسقط الأحد القادم

منذ 31 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي يلتقي السلطان قابوس في مسقط الأحد القادم

الرئيس السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد الأحد، إلى مسقط في أول زيارة رسمية لسلطنة عمان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة لقاء  الرئيس مع أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسئولين في السلطنة، حيث ستعقد جلسة مباحثات بين الجانبين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العريية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المتحدث الرسمى أن الزيارة تأتى فى ظل حرص الرئيس على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والعماني، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية بما يصب فى صالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

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