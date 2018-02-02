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الوطن

قيادي في حملة "موسى": سندعوا الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

منذ 10 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
قيادي في حملة "موسى": سندعوا الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

موسي

قال أحمد نصار أمين شباب حزب الغد، وأحد قيادات حملة موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي، إن الحملة ستنظم عدد من الأنشطة الجماهيرية التي ستساهم في تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، مؤكدا أنهم سيتحدثوا مع الشباب خلال حملات طرق الأبواب وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حول تأثير مقاطعة الانتخابات على الاستثمار والسياحة والدولة المصرية.

وأضاف نصار لـ"الوطن" أن الحملة في طريقها لصياغة خطة نشاط ستبدأ مع فتح باب الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن الحملة بمجرد أن تنتهي من هذه الخطة ستعلن عنها في مؤتمر صحفي.

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