طبيبة بيطرية تحذر من دواجن برازيلي تباع في الشوارع

حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، طبيبة بيطرية، من انتشار بيع دجاج lepon البرازيلي في الشوارع بعيدا عن حفظها في الثلاجات وتعرضها لاهتراء الأنسجة بعد ذوبان الثلج.

وأضافت لـ"الوطن"، أن تاريخ صلاحية هذه الدواجن أوشك على الانتهاء بنهاية الشهر الجاري، مع اتجاه بعض أصحاب المطاعم لتخزين كميات كبيرة منها بسبب انخفاض سعرها.

وتساءلت كيف يتم بيع دواجن مجمدة في كراتين على الأرصفة بالشوارع دون حفظها فى الثلاجات تحفظ درجة حرارة مناسبة لها، بما يعد مخالفة للاشتراطات الصحية السليمة.

وطالبت الدولة بالتدخل لإنقاذ صحة المصريين من خطورة هذه الدواجن المجمدة وضبط تلك الكميات قبل فوات الأوان.