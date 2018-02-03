الحكومة اليوم| لا زيادة في أسعار "البطاطس" ووقف استيراد الغاز قبل 2018

تستعرض "الوطن"، أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وقرارات حكومية، صدرت عن مجلس الوزراء أو القطاعات الحكومية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسلة "الحكومة اليوم" ومن أهم أحداث أمس الجمعة:

وزارة الزراعة

نفى حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تصدير أي شخص للبطاطس للخارج، كما يتردد، مشددا على أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

وأضاف "عبدالدايم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أمس الجمعة، أن البطاطس التي يتم تصديرها للخارج، بها مواصفات ومعايير معينة، مشيرا إلى أن المزارع التي تقوم بتصدير البطاطس معروفة ومعتمدة من قبل الوزارة.

وعن ارتفاع أسعار التقاوي أكد متحدث الزراعة، أن الوزارة ليست الوحيدة التي تقوم باستيراد تقاوي البطاطس من الخارج، مضيفا أن الزراعة ليست المسؤولة وحدها.

الزراعة

قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثورة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن مديرية الطب البيطري بالقليوبية تمكنت من ضبط صاحب مخزن لقيامه باستغلال ثلاجة لتخزين لحوم الحمير وتوزيعها على محلات مأكولات.

البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن هناك اكتشافات بترولية أخرى بخلاف مشروع حقل ظهر، وستكون الاكتشافات في البحر الأحمر في الصحراء الغربية وجنوب الوادي، لافتا إلى أنه تم رصد مبلغ 10 مليارات دولار بالموازنة الجديدة لعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار وزير البترول إلى أن المستهدف من كل تلك المشروعات هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، متابعا: "هانبطل استيراد الغاز قبل نهاية 2018، والفائض سيتم توجيهه للصناعة وصناعات القيمة المضافة".

التضامن الاجتماعي

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكيل الوزارة بالمنيا محمد سيد، بالتواجد في الموقع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة العاجلة للمصابين وأسر الضحايا، وذلك في متابعة فورية لحادث التصادم بطريق المنيا الصحراوي الغربي.

النقل

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على انتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة، لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصا على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات.

التموين

قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركات تجارة الجملة العامة والمصرية توفران 20 سلعة مخصصة على البطاقات التموينية بصفة منتظمة شهريًا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن تجار التموين يحصلون على السلع التي تناسبهم وباختيارهم ولا يتم إجبارهم على استلام السلع خلال منظومة التموين الجديدة، فضلاً عن أن المواطن له حرية اختيار السلع بقيمة الدعم البالغة نحو 50 جنيهًا.

التموين

قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشؤون نظم المعلومات، إنّ إجمالي عدد طلبات المواطنين التي تقدمت لاستخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي من خلال المحمول، تجاوز 350 ألف طلب، منذ بداية يناير الحالي.

السياحة

تعقد لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، اجتماعا خلال الأسبوع الجاري مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عقب عودتها من أمريكا لمناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها أزمة العمرة.

التربية والتعليم

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار حرص الوزارة على تطوير العملية التعليمية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث أوجه تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن أقصى حمل للشبكة مساء اليوم 23400 ميجاوات، والفارق بين المتوقع والمنتج - 10600 ميجاوات.