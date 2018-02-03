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الوطن

محافظ سوهاج: حملة نظافة بمحيط مبني السكة الحديد

اليوم PM 03:33
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج: حملة نظافة بمحيط مبني السكة الحديد

جانب من الحملة

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لحي غرب مدينة سوهاج قد قامت بحملة مكبرة لنظافة وتجميل مبنى محطة سوهاج للسكة الحديد ورفع كفاءته، وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل وخلق بيئة نظيفة وحضارية بمختلف شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب مدينة سوهاج أن الحملة استهدفت محطة سكة حديد سوهاج والمنطقة المحيطة بها، حيث تم رفع القمامة وإزالة الأتربة واللافتات العشوائية من على مبنى المحطة وغسيل الحوائط والأرصفة من الخارج، وكذلك دهان البلدورات.

وأضاف حبارير، أنه سيتم أيضا تركيب أنوار الزينة على مبنى المحطة وصيانة كشافات الإنارة، مؤكدا على استمرار تلك الحملات بنطاق الحي بالشوارع الرئيسية والفرعية تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع مدن وقرى المحافظة والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق. 

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