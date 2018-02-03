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الوطن

ضبط شخص يستخدم الدقيق المدعم بمخبز حر في الإسكندرية

اليوم PM 03:15
كتب: محمد الرملي
ضبط شخص يستخدم الدقيق المدعم بمخبز حر في الإسكندرية

اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية

شنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، حملة تموينية مكبرة لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص.

وتمكنت الحملة من ضبط "ح.ف.ع"، 24 سنة، المدير المسئول عن مخبز حر، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع الدقيق البلدي المدعم بقصد استخدامه في تصنيع الخبز الحر بمخبزه.

وباستهداف المحل تم ضبط 5 أجولة دقيق بلدي، بإجمالي وزن 250 كيلو جرام، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع.

على الفور، تحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة وجار العرض على النيابة.

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