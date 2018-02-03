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الوطن

المتحدث العسكري: حرس الحدود تضبط 20 قضية تهريب بضائع ومخدرات

اليوم PM 03:03
كتب: طاهر محمد
المتحدث العسكري: حرس الحدود تضبط 20 قضية تهريب بضائع ومخدرات

المتحدث العسكري

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن قوات حرس الحدود ضبطت 20 قضية تهريب بضائع ومواد مخدرة وهجرة غير شرعية، خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ضبط 15 كجم من جوهر الحشيش ونبات البانجو و25 ألف قرص مخدر، و1500 كجم من الحجارة المخلوطة بالذهب الخام.

وأكد ضبط 20 فردا متهمين في قضايا مختلفة، و226 فردا في أثناء محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية، وضبط 11 عربة و4 مراكب صيد، تحوي ألف قاروصة سجائر مسرطنة، وكمية كبيرة من الأدوية المغشوشة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود، لتأمين حدود الدولة، وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

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