من "الأسمرات" لـ"حلايب".. قوافل "قصور الثقافة" قراءة ورسم و"شغلانة"

إيمانًا بأن القراءة والثقافة يساعدان على إحداث التطور والتنمية داخل المجتمعات، شيدت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفاعليات الثقافية داخل مدينة الأسمرات تمثلت في عدد من الورش لتعليم السيدات الحرف اليدوية، فضلاً عن عدد آخر من الورش لتعليم الأطفال الرسم والتلوين.

لم يقف اهتمام هيئة قصور الثقافة بالورش الفنية فحسب، بل شاركت هيئة دار الكتب ووزارة الثقافة بافتتاح عدد من المكتبات المتنقلة بالحي لمساعدة الأهالي على الاطلاع والقراءة.

على مدار 5 أيام لم ينقطع العمل داخل الثقافي داخل الأسمرات، حسب الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لافتًا إلى أن الأنشطة التي الثقافية تتم داخل الحدائق وتحديدًا بين العقارات.

وأكد "عواض"، أن جميع الخامات توفرها هيئة قصور الثقافة وأن الأطفال والنساء عقب انتهاء الأنشطة يحصون على المنتجات للاستفادة منها.

الاهتمام لم يكن فقط بالاسمرات، بل وصل نشاط الهيئة إلى مدن حلايب وشلاتين وسيناء وعدد من المحافظات الحدودية، لاستعادة دور وزارة الثقافة والهيئة في عمل توعية وثقافة صحية، فضلًا عن عودة الأنشطة داخل المدارس والفصول على أن يتم ذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وكذلك الاتفاق مع مشايخ القبائل لتعليم الحرف التراثية للنساء وورش رسم للأطفال، حسب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

رئيس هيئة قصور الثقافة، أكد أن الهدف من تلك الانشطة هو القضاء على الإرهاب الفكري، إذ أن الثقافة والتعليم بدورهما يقضيان على الفكر المتطرف، بالإضافة إلى أنه للمواطنين على وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة حقوق يجب أن يحصلوا عليها، ولذلك تقوم الدولة بدورها في كافة أنحاء الجمهورية "الهيئة بتخرج قوافل في كل الوديان والقرى، وخلال وقت قليل هنبقى متواجدين في كل مكان في مصر".