تواضروس لـ"السيسي": نعلم أن الحمل ثقيل لكن يد الله ترافقك وتساعدك

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال البابا: "سيادة الرئيس إذ نشهد أعمالك وليس أقوالك فقط، وكل الإنجازات التي لا تخطئها عين أي أنسان منصف يري ما تم وما سيتم بنعمة الله وإن حدثت بعض المعوقات في الطريق من مشكلات أو جرائم عنف أو إرهاب أو غير ذلك، لكننا نراك تعمل ليلا نهارا بإخلاص وأمانة وكلك أمل في مستقبل مشرق لكل أجيال المصريين".

وأضاف البابا في رسالته للرئيس، التي نشرتها مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "نحن نعلم أن الحمل ثقيل للغاية ولكن يد الله التي ترافق طريقك ستعينك وتساعدك لتكون موفقا وناجحا في كل شيء، ونحن إذ نصلي في كنائسنا (اذكر يارب عبدك رئيس أرضنا) نرجو الله أن يبارك خطواتك، ويعوضك بالخير عن كل المشروعات التي تتم بتعليماتك وبالسواعد المصرية، ويمنح الجميع السلام والحكمة والمحبة لله وللوطن والإنسان".