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الوطن

بالفيديو| عمرو أديب عن صور أيمن نور: "لازم يوضح لنا موضوع الكلب ده"

اليوم AM 02:31
كتب: خالد الأسمر
بالفيديو| عمرو أديب عن صور أيمن نور: "لازم يوضح لنا موضوع الكلب ده"

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وكالة الأناضول التركية بعد أن نشرت تصريحات تسيء لأيمن نور، اعتذرت بعدها بساعات، مؤكدة أن الموقع تم اختراقه وأن البيان غير صحيح.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" بفضائية "أون إي"، أن السؤال المهم كيف يتم اختراق "تويتة الأناضول"؟، متابعا: "إذا كان المًختَرِق عاقل فالمُختَرَق مجنون".

وتابع أديب: "إزاي يبقى فيه تويتات لأيمن نور وهو متصور بالحمَّالات ومعاه الكلب وتقولوا اختراق!".

واستكمل ساخرا وهو يستعرض صورا لأيمن نور: "بالكلب؟! طبعا الكلاب دي حاجة لطيفة بس لازم أيمن نور يوضح لنا إيه موضوع الكلب ده".

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