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الوطن

موسى مصطفى يُعلن تأييد نقابة الفلاحيين له.. والنقابات الفرعية تنفي

منذ 19 دقيقة
كتب: هبة وهدان
موسى مصطفى يُعلن تأييد نقابة الفلاحيين له.. والنقابات الفرعية تنفي

موسي مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه اجتمع بوفد النقابة العامة للفلاحين وأعلنوا تأييدهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي رفضه عددا من النقابات الفرعية بالمحافظات.

نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين بالدقهلية، قال إن تصريحات موسى مصطفى موسى، عن أن الفلاحين يدعمونه هو محض افتراء، مؤكدًا أن فلاحين الدقهلية يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية قبل إعلان الرئيس عن نيته للترشح.

وأكد البلاسي، لـ"الوطن" أن النقابة عقدت مؤتمر جماهيري كبير حضره عدد كبير من فلاحي الدقهلية أقيم باستاد المنصورة الرياضي، لتأييد الرئيس، إذ أنهم يقدرون مجهوداته المتعلقة بالفلاح كقانون نقابة الفلاحين الذي ينظر أمام مجلس النواب وكذلك قانون التأمين الصحي على الفلاح.

وأضاف نقيب فلاحين الدقهلية، أن النقابة تدعوا لمؤتمر جماهيري خلال الأيام المقبلة لنفس دعمها لأي مرشح رئاسي وأنها تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط.

"ها ننتخب السيسي طبعا" هكذا استنكر علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، إعلان موسى مصطفى، أنه حصل على تأييد الفلاحيين له، مؤكدًا أن جميع فلاحين كفر الشيح وقعوا على توكيلات لدعم السيسي: "أنا شخصيًا دخلت حملة مواطن عشان أدعم السيسي".

واستكمل: "أنا نزلت القرى وعملت ندوات واتكلمنا فيها عن إنجازات السيد الرئيس".

وأضاف نصار، أن جميع التوكيلات التي جمعها من فلاحين كفر الشيخ، سلمها لحملة الرئيس، وأن من يقول إن الفلاحين يدعمون مرشح غير السيسي "كداب"، حسب نصار.

وفي محافظة الغربية، أعلن نقيب الفلاحين حسن الحصري، أن الفلاحين سيدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن جميعهم حرروا محاضر لتأييد الرئيس لرئاسة الجمهورية لفترة ثانية.

وأكد الحصري، أن فلاحي الغربية يقدرون الإنجازات العظيمة الذي قام بها الرئيس في الفترة الأولى ولذلك يدعمونه دون تفكير.

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