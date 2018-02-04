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الوطن

"الوزراء" يناشد المواطنين شراء الدواجن المجمدة من منافذ وزارة التموين

منذ 32 دقيقة
كتب: وائل سعد
"الوزراء" يناشد المواطنين شراء الدواجن المجمدة من منافذ وزارة التموين

دواجن مجمدة

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة التموين، بعد تداول أنباء عن عدم صلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة التي تباع في الأسواق، مؤكدا أن الوزارة ناشدت المواطنين بأهمية شراء الدواجن فقط من منافذ التوزيع التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لضمان جودتها وحفظها وتجميدها بطريقة سليمة لأنها يجب أن تحفظ في درجة تجميد معينة حتى لا تفسد وتضر بصحة المواطن.

وأضاف المركز في بيان له، منذ قليل، إن الوزارة حذرت المواطنين أيضاً من شراء الدواجن من منافذ مجهولة المصدر وغير معلومة.

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