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الوطن

"التموين": حملات رقابية على المنافذ للتأكد من صلاحية الدواجن المجمدة

منذ 27 دقيقة
كتب: وائل سعد
"التموين": حملات رقابية على المنافذ للتأكد من صلاحية الدواجن المجمدة

وزير التموين

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن وزارة التموين، أكدت أنها تقوم بحملات رقابية مكثفة وبشكل دوري على مختلف المنافذ للتأكد من سلامة وصلاحية الدواجن المجمدة المباعة للمستهلكين ومنع طرح دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وأضاف بيان لمركز المعلومات، منذ قليل، أن الوزارة أوضحت أن هناك اشتراطات صحية ومواصفات قياسية لإنتاج الدواجن واستيرادها من مختلف المناشىء، كما أنه لا يتم الإفراج عن أي صفقة بالموانئ لدخول البلاد إلا إذا كانت آمنة وخالية من أي مسببات مرضية وتتمتع بمزايا عالية في الجودة والمذاق ويُقبل المستهلكون على شرائها.

 

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