"حماية المستهلك": الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية "آمنة"

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدواجن المجمدة التي تم طرحها بأسعار مخفضة تصل إلى 17 جنيهًا، في المجمعات الاستهلاكية أو منافذ بيع القوات المسلحة أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو وزارة الزراعة، آمنة.

وحذر يعقوب في تصريحات صحفية اليوم المواطنين من شراء السلع الغذائية المجمدة من الشوارع، وبالأخص الدواجن المجمدة، موضحًا أن هذه الدواجن سليمة الصلاحية لكن ظروف عرضها في الطريق ليست مُحببة، وغير مسموح عرض سلع غذائية مجمدة ليشتريها المواطنين في الشوارع، لأنها قد تتعرض لعوامل بيئية قد تؤثر على صحتها.

وكرر حديثه مؤكدًا أن الدواجن المجمدة الموجودة في منافذ البيع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أو وزارة التموين أو القوات المسلحة أو وزارة الزراعة أو المجمعات الاستهلاكية، جميعها آمنة، مطالبًا المواطنين بالإسراع في الإبلاغ عن أي عربات لبيع الدواجن المجمدة في الشوارع أو حال اكتشافهم بيع أي منتجات مطروحة منتهية الصلاحية في منافذ البيع.