"تعليم بني سويف" تكرم القيادات الأمنية في احتفالية فنية بمدرسة النيل

نظمت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، أمس الأحد، احتفالية كبرى بمدرسة الشهيد هشام طعمة الثانوية "النيل" سابقا، بإدارة بني سويف التعليمية.

حضر الاحتفالية محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء فؤاد الوكيل مساعد مدير أمن بني سويف، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمديرية، وشعبان عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ونائب رئيس مجلس الأمناء والآباء بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، إضافة إلى مئات الطلاب بمدرسة الشهيد هشام طعمة.

وعرضت الاحتفالية فقرات فنية وثقافية وندوة عن دور الشرطة في توفير الأمن والأمان للمجتمع ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى كلمات مقتضبة من وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن بني سويف.

وعلى هامش الاحتفالية كرم اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، واللواء فؤاد الوكيل مساعد مدير الأمن، ومأمور قسم شرطة بندر بني سويف، وعدد من رجال الشرطة بينهم مساعد شرطة بإدارة المرور يدعى رجب بكري إبراهيم، لجهوده في مساعدة المواطنين وبخاصة كبار السن في شارع صلاح سالم ببني سويف، وتداول صور له على مواقع التواصل الاجتماعي لمجهوداته وتعاونه في مساعدة المواطنين بمنطقة خدمته، بالإضافة إلى عمله الرئيسي في تنظيم حركة المرور، وتقديمه مثالا يحتذى به في تضافر جهود الشرطة في خدمة الشعب.

وقال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جهود وتضحيات رجال الشرطة واضحة وملموسة للجميع، وجميعنا نقدر دورهم في حفظ الأمن والأمن، مشيرا إلى أن تضحياتهم كانت عبر التاريخ.

وطالب اللواء فؤاد الوكيل مساعد مدير الأمن، جميع فئات المجتمع بالتضحية والجهاد في عملة فالطالب في مذاكرته ودروسه، والطبيب في علاج المواطنين وغيرها، وأن تقوم كل فئة بدورها، مؤكدا أن الشرطة ستئظل دائما لحماية وأمن المواطنين والوطن.