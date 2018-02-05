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الوطن

"السبوع والزار والفرح الفلاحي" في معرض الكتاب

اليوم AM 02:21
كتب: شيماء عادل
"السبوع والزار والفرح الفلاحي" في معرض الكتاب

جانب من فعاليات فرق قصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي، في دورته الـ49، مجموعة من العروض الفنية، بمخيم الفنون، حيث قدمت فرقة سوهاج للموسيقى العربية بقيادة خالد حبشي مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية، منها "احلف بسماها وترابها، زقزق العصفور صحاني، حبيبي وعنية، صلاة الزين، أنا مواطن، لما أنت ناوي تغيب، لأجلك يا مدينة الصلاة".

تلى ذلك عرض فني لفرقة غزل المحلة للفنون الشعبية بقيادة خالد قنيدة، حيث قدمت الفرقة مجموعة التابلوهات والاستعراضات "فرح فلاحي، الزار، السبوع، الفلاحين والعمال، الحجالة، الأغاني، التنورة، الإرهاب" وذلك من خلال أوبريت "أرض الخير".

واختتمت الفعاليات بتقديم عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة جامع عبدالرسول، حيث قدمت الفرقة الفلكلور الشعبي السناوي المتمثل في التابلوهات الراقصة "المباش، قيموا الأفراح، التحية، رجال سينا، الدبكة السيناوي، الصيادين، الفرح العريشي".

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