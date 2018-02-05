"العامة للاستعلامات": لا نتعامل مع كل ما ينشر عن مصر في الخارج

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تواصل معه قبل نشر تحقيقه بالجريدة عن تنفيذ إسرائيل لعمليات إسرائيلية بسيناء، مؤكدا أنه أخبره رفضه الاعتماد على مصادر مجهلة.

وأضاف رشوان، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه يحاول التركيز دائمًا على العناصر المهنية في تعليقاته على ما ينشر في الإعلام الأجنبي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن معظم وسائل الإعلام الأجنبية تتواصل مع الهيئة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم التوقع بتعامل الهيئة مع جميع الأمور التي تتعلق بمصر في الخارج.