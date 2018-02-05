تسجيل الدخول

الوطن

مسابقة ثقافية وورش يدوية لـ"قصور الثقافة" في معرض الكتاب

اليوم AM 03:12
كتب: شيماء عادل
مسابقة ثقافية وورش يدوية لـ"قصور الثقافة" في معرض الكتاب

الورش اليدوية في معرض الكتاب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها لليوم التاسع على التوالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ49، ففي مخيم الطفل للورش الفنية واللقاءات الثقافية "بابا شارو"، تستمر فعاليات مجموعة من الورش اليدوية، وهم "مشغولات الجوخ، النسيج المستحدث، الخيامية والخوص البامبو، "الصلصال".

كما أقيمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، بالإضافة إلى مشاركة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بالعديد من حملات التوعية للشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المخدرات، وكيفية حماية الأسرة لأبنائها من المخدرات.

أما فى مخيم الطفل للعروض الفنية "محمد فوزي" قدم مجموعة من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة أجيال للعرائس مجموعة من عروضها الفنية، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية، الأول لفرقة كورال السلام، الثاني لفرقة كورال أنور المعداوي لفرقة كفر الشيخ، الثالث لفرقة السيرة الهلالية، كما قدم دار الكتاب المقدس بالتنسيق مع ثقافة الطفل عرض مسرحي.

وعلى جانب آخر يقام معرض الكتب والمجلات للأطفال من إصدارات الهيئة، والنشر الإقليمي لفرع ثقافة أسوان.

أخبار متعلقة

"هيئة الكتاب" تنعى زائر توفي خلال زيارته المعرض

"هيئة الكتاب" تنعى زائر توفي خلال زيارته المعرض

توفي أحد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال زيارته للمعرض أمس، وقالت الهيئة العامة للكتاب، إن المتوفي هو زكريا سيد عبد العليم أحمد السنباطي 65 عاما، وهو موظفا
زوار «المعرض» فى ثالث أيامه يتخطون المليون

زوار «المعرض» فى ثالث أيامه يتخطون المليون

شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب إقبالاً كبيراً فى يومه الرابع أمس، وهو الأمر الذى تسبب فى زحام كبير على بوابات المعرض، امتدت إلى محطة المترو،
المعرض جديد بس الكتب قديمة ولها زبون.. «بدل الركنة فى المخازن»

المعرض جديد بس الكتب قديمة ولها زبون.. «بدل الركنة فى المخازن»

كتب وشرائط كاسيت ومدونات نادرة وإصدارات قيمة، قررت أن تخرج للنور هذا العام من خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49،
إقبال متوسط فى أول أيام المعرض.. وخصومات كبيرة لجذب الجمهور

إقبال متوسط فى أول أيام المعرض.. وخصومات كبيرة لجذب الجمهور

شهد معرض الكتاب الدولى التاسع والأربعون، فى يومه الأول إقبالاً متوسطاً من قبل الزوار الذين ينتظرونه من عام لآخر، لشراء بعض الكتب العربية والأجنبية،
سكرتير محافظ البحر الأحمر يفتتح المعرض السنوي بمكتبة مصر بالغردقة

سكرتير محافظ البحر الأحمر يفتتح المعرض السنوي بمكتبة مصر بالغردقة

تمام يفتتح المعرض السنوي بمكتبة مصر بالغردقة  
السكرتير المساعد لمحافظ الإسماعيلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الأساسية

السكرتير المساعد لمحافظ الإسماعيلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الأساسية

السكرتير المساعد لمحافظ الإسماعيلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الأساسية
"العامة للكتاب": 1100 فعالية خلال المعرض

"العامة للكتاب": 1100 فعالية خلال المعرض

كشف الدكتور هشام الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض الكتاب يشمل فعالية ثقافية على مدار 14 يومًا بمعدل 90 فعالية في اليوم.
خصومات المعرض تبدأ بـ«20%».. وفيه بـ«بلاش»

خصومات المعرض تبدأ بـ«20%».. وفيه بـ«بلاش»

كوبونات شراء مجانية تصل إلى 100%، تخفيضات تتراوح بين 20 و50%، كتاب مجانى على مجموعة كتب لمؤلف واحد، كتاب هدية فى الثالثة عصر كل يوم،
"مطروح الأزهرية" تفتتح المعرض الأول للوسائل التعليمية لرياض الأطفال

"مطروح الأزهرية" تفتتح المعرض الأول للوسائل التعليمية لرياض الأطفال

نظمت إدارة رياض الأطفال في منطقة مطروح الأزهرية، المعرض الأول للوسائل والأدوات التعليمية لرياض الأطفال، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المنطقة، تحت رعاية الشيخ صا
محافظ البحر الأحمر يفتتح المعرض الكازاخستاني بقصر ثقافة الغردقة 

محافظ البحر الأحمر يفتتح المعرض الكازاخستاني بقصر ثقافة الغردقة 

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر والسفير أرمان إيساغالييف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، مساء الأحد، المعرض الكازاخستاني للمشغولات اليدوية
إقبال ضعيف على «معرض الكتاب» مع عودة المدارس.. والأجنحة بلا زوار

إقبال ضعيف على «معرض الكتاب» مع عودة المدارس.. والأجنحة بلا زوار

شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم إقبالاً ضعيفاً من الزائرين، فيما خلت بعض الأجنحة الموجودة داخل المعرض تماماً من الزوار
"والي" في حوار مع شباب معرض الكتاب حول برامج الحماية الاجتماعية

"والي" في حوار مع شباب معرض الكتاب حول برامج الحماية الاجتماعية

تشارك غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، مساء الغد الإثنين، في مائدة حوار مستديرة بعنوان"برامج وزارة التضامن لحماية الشباب والمرأة من أجل تحقيق التنمية المستدام
الجمعة.. اتحاد نساء مصر يناقش مشكلات المرأة في معرض الكتاب

الجمعة.. اتحاد نساء مصر يناقش مشكلات المرأة في معرض الكتاب

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر، مائدة مستديرة بمعرض الكتاب تحت عنوان "المرأة والتنمية المستدامة" وتناقش الفاعلية التحديات التي تواجه نساء مصر
فعاليات الأطفال في معرض الكتاب غدا.. تلوين ورسم وألعاب مسرحية

فعاليات الأطفال في معرض الكتاب غدا.. تلوين ورسم وألعاب مسرحية

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، برنامج ثقافي للأطفال، يتضمن ورش وأنشطة فنية متعددة، وندوات وورش حكي وألعاب شعبية، وعروض فنية
"القومي لثقافة الطفل" يهدي نسخا مجانية من إصدارته لرواد معرض الكتاب

"القومي لثقافة الطفل" يهدي نسخا مجانية من إصدارته لرواد معرض الكتاب

شارك المركز القومي لثقافة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 والتي تقام تحت شعار "القوى الناعمة.. كيف؟"..
"قومي الإعاقة" يناهض التمييز في معرض الكتاب بـ"القوى الناعمة"

"قومي الإعاقة" يناهض التمييز في معرض الكتاب بـ"القوى الناعمة"

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل من العام الماضي، أن 2018 سيكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن فعالياته أن نظَّم المجلس القومي لشؤون الإعاقة ندوة بعنوان


أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

بالفيديو| مدرسة تقتل مسنا بعد صفعه على وجهه

بالفيديو| مدرسة تقتل مسنا بعد صفعه على وجهه

بالفيديو| وزير التموين: دعم الطاقة للأغنياء أكثر من الفقراء

بالفيديو| وزير التموين: دعم الطاقة للأغنياء أكثر من الفقراء

بالفيديو| رمضان عبد المعز: الصيام سياحة إلى الله

بالفيديو| رمضان عبد المعز: الصيام سياحة إلى الله

مركز أسرى فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 63

مركز أسرى فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 63

السباعي: الاقتصاد هو أكثر المجالات الذي طالته الشائعات

السباعي: الاقتصاد هو أكثر المجالات الذي طالته الشائعات

اختيارات الوطن

في 4 خطوات.. كيف تفرق بين الدواجن الفاسدة والطازجة؟

في 4 خطوات.. كيف تفرق بين الدواجن الفاسدة والطازجة؟

ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام بالبريميرلج

ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام بالبريميرلج

قصة من المونديال| حكاية مباراة وحيدة خاضتها مصر في "تل أبيب"

قصة من المونديال| حكاية مباراة وحيدة خاضتها مصر في "تل أبيب"

«صلاح» أسرع لاعب يصل للهدف رقم 20 في تاريخ ليفربول

«صلاح» أسرع لاعب يصل للهدف رقم 20 في تاريخ ليفربول

بعد استقالة عميد طب بنها.. القصة الكاملة لـ"أسانسير الموت"

بعد استقالة عميد طب بنها.. القصة الكاملة لـ"أسانسير الموت"

الأكثر قراءة

عاجل