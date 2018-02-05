مسابقة ثقافية وورش يدوية لـ"قصور الثقافة" في معرض الكتاب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها لليوم التاسع على التوالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ49، ففي مخيم الطفل للورش الفنية واللقاءات الثقافية "بابا شارو"، تستمر فعاليات مجموعة من الورش اليدوية، وهم "مشغولات الجوخ، النسيج المستحدث، الخيامية والخوص البامبو، "الصلصال".

كما أقيمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، بالإضافة إلى مشاركة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بالعديد من حملات التوعية للشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المخدرات، وكيفية حماية الأسرة لأبنائها من المخدرات.

أما فى مخيم الطفل للعروض الفنية "محمد فوزي" قدم مجموعة من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة أجيال للعرائس مجموعة من عروضها الفنية، إلى جانب مجموعة من العروض الفنية، الأول لفرقة كورال السلام، الثاني لفرقة كورال أنور المعداوي لفرقة كفر الشيخ، الثالث لفرقة السيرة الهلالية، كما قدم دار الكتاب المقدس بالتنسيق مع ثقافة الطفل عرض مسرحي.

وعلى جانب آخر يقام معرض الكتب والمجلات للأطفال من إصدارات الهيئة، والنشر الإقليمي لفرع ثقافة أسوان.