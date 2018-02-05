"الحرية لحقوق الإنسان" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات بالعاشر

نظمت منظمة الحرية لحقوق الإنسان، مساء أمس، ندوة لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بمدينة العاشر من رمضان.

وقال محمد كامل عرفة، أمين عام المنظمة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المرشح القادر على إدارة شؤون البلاد وإحداث تنمية حقيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لحماية البلاد من الإرهاب وقوى الشر المتربصة بها.

وشارك في الندوة أعضاء المنظمة، وعلى رأسهم أسماء عبدالرحمن رئس لجنة التوصل الاجتماعي، وسامية محمد عبده نائب رئس اللجنة، ومنير عبدالعاطي المستشار القانوني للمنظمة، وهاني العشماوي رئيس لجنة الموارد البشرية، وصبري الحلو وشادية سيد وأحمد عبدالستار، وأحمد عادل و ناصر محمد إسماعيل.