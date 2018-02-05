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الوطن

البرلمان اليوم| افتتاح منفذ بيع سلع تموينية وطلب إحاطة لـ"عبدالعال"

اليوم AM 03:20
كتب: عبد الحميد جمعة
البرلمان اليوم| افتتاح منفذ بيع سلع تموينية وطلب إحاطة لـ"عبدالعال"

مجلس النواب

تستعرض "الوطن"، أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات، صدرت عن مجلس النواب خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في سلسلة "البرلمان اليوم" وفيما يلي أبرز أحداث، أمس الأحد:

- أكد النائب البدري أحمد ضيف، أهمية الزيارة التي بدأها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان، والتي يتبعها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خصوصًا وأنها جاءت في التوقيت المناسب لدعم العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي في الوقت الراهن.

- قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه التقى أمس، مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بملفات الإسكان الاجتماعي وبرامج التمويل العقاري.

- أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية الزيارة التي بدأها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي لسلطنة عمان، ثم يتبعها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

- طالب عدد من نواب البرلمان الشعب المصري تفويت الفرصة على كل من يتربص بمصر، بهدف تعطيل العملية السياسية في مصر، لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية.

- أكد النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الوطن"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسقط والقمة المرتقبه مع السلطان قابوس تحمل الكثير من الأمل والطموح المشترك لصالح الشعبين، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

- افتتح النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس حزب المصريين الأحرار، والدكتور علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدي الحسني رئيس مجلس إدارة شركة النيل، وأحمد منصور مدير مشروع جمعيتي، بافتتاح فرع جمعيتي بالدائرة، وذلك لمواجهة الغلاء وتوفير جميع السلع التموينية بأسعار مناسبة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بمحدودي الدخل.

- قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن مجلس النواب سينتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهاية شهر فبراير الجاري.

- تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان حول بعض الممارسات الخاطئة التي تحدث بداخل مستشفى العباسية للصحة النفسية.

- طالب النائب محمد عبدالله، زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو البرلمان عن دائرة إدكو وأبو حُمص بمحافظة البحيرة، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإعلان عن خطتها الترويجية بمختلف دول العالم عن تنفيذ برنامج العائلة المقدسة.

- أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقره البرلمان نهاية ديسمبر الماضي، أنها تتوقع من الحكومة أن تخرج اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون ولا تنتقص من حقوق فئة "ذوي الإعاقة" التي تم إقرارها.

- قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان، إن إنشاء باكيات نموذجية بمحيط مترو شبرا الخيمة يأتي لاحتواء الباعة الجائلين وتسكينهم في أماكن نموذجية بحيث لا تعوق حركة التسير والمشاه، وأكد حسب الله بأنه سيتابع بنفسه تسكين الباكيات لتذهب لمستحقيها.

 

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