مركز أسرى فلسطين: ارتفاع أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 63

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع خلال الأيام الماضية نتيجة مواصلة الاحتلال استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال، ليصل إلى 63 أسيرة بينهن 9 قاصرات.

وأوضح الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، أن الاحتلال صعد في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ من اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث رصد 18 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري، غالبيتهن أطلق سراحهن بينما تم تحويل عدد منهن الى التحقيق والاعتقال، الأمر الذي رفع أعداد الأسيرات في سجنى هشارون الدامون إلى 63 أسيرة.

وأضاف الأشقر، أن من بين الأسيرات 9 قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 18 عاماً، وذلك بعد اعتقال الطفلة سارة نظمى شماسنه 14 عاما من بلده قطنه غرب القدس، وهي شقيقة الشهيد محمد شماسنة مع والدتها الحاجة رسيلة شماسنة، وسبقها اعتقال الطفلة رزان مسلم أبوسل ولم يتجاوز 13 عاما من عمرها، وأصدر بحقها حكما بالسجن لمدة 4 شهور وخفضه إلى شهر ونصف، ولا يزال يعتقل الطفلة عهد التميمي 17 عاما مع والدتها "ناريمان" منذ شهرين، بحجة إهانة جنود الاحتلال، وأجل محاكمتهم عدة مرات بعد تقدي لوائح اتهام بحقهم.

وبين الأشقر، أن 28 أسيرة فلسطينية تقضى أحكام مختلفة داخل سجون الاحتلال ما بين عدة شهور إلى سنوات طويلة، وتعتبر الأسيرتين شاتيلا أبوعياد من أراضي 48، وشروق دويات من القدس أعلى الأسيرات حكما، وصدر بحقهن حكما بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما، بينما هناك 3 اسيرات يخضعن للاعتقال الإداري وهن النائبة خالده جرار من رام الله، والأسيرة خديجة ربعي وجدد لهن لمرة ثانية، والصحفية "بشرى الطويل" من جنين.

وأشار، إلى أن ربع الأسيرات يعانين من ظروف صحية متدهورة فى ظل استمرار الاهمال الطبي بحقهن ، وتعتبر حالة الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص من القدس أكثرهن خطورة، حيث تعانى من حروق بنسبة 60ً% وبتر لثمانية من اصابعها وتحتاج الى عمليات جراحية لا يزال الاحتلال يماطل في إجرائها، ما يشكِّل خطورة على حياتها.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي أن ينتصر لنصوص الاتفاقيات التي وضعت لحماية المرأة، وينتهكها الاحتلال يومياً، وضرورة التدخل لوقف استهداف المرأة الفلسطينية دون أي مبرر قانوني وبحجج كاذبة وادعاءات على حسب مزاج جنود الاحتلال.