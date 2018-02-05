القبض على تاجر مخدرات في حلوان

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على مسجل خطر، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في بيع المواد المخدرة على الطلاب والسائقين بمنطقة حلوان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة حلوان عن قيام "صالح.ع.ل" 36 عامًا، عاطل، سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، بمزاولة نشاطا غير مشروع في مجال تجارة المخدارت، متخذًا من دائرة القسم مركزًا له.

وضبط المتهم عند وجوده استقلاله سيارة ملاكي "ملكه"، وبحوزته "4.5 كيلو جرام حشيش، 3 هواتف محمولة"، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل تحركاته.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.