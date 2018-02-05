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الوطن

هيئة الأسرى: نجاة معتقلين من حادث سير خلال نقلهم بسيارة "البوسطة"

اليوم PM 04:44
كتب: وكالات
هيئة الأسرى: نجاة معتقلين من حادث سير خلال نقلهم بسيارة "البوسطة"

صورة أرشيفية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن 7 أسرى نجوا من حادث سير تعرضوا له أثناء نقلهم بما يسمى عربة "البوسطة"، من محكمة سالم العسكرية إلى معتقل "مجيدو" حيث يقبعون، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقد أوضح المعتقل ضرغام عدوان (41 عاماً) سكان قرية عزون في قلقيلية لمحامية الهيئة شيرين عراقي، تفاصيل الحادث، مشيراً إلى أن عملية النقل عبر سيارة البوسطة الحديدية هي رحلة عذاب وشقاء بحد ذاتها، حيث يتم وضع الأسرى عادةً داخل زنازين ضيقة، مكبلي الأيدي والأرجل جالسين على كراسي حديدية بالغة البرودة لساعات طويلة بدون ماء أو غذاء، وفي كثير من الأحيان لا يُسمح لهم بقضاء حاجاتهم.

وأضاف عدوان بأن هذه المرة كانت المعاناة مضاعفة، وذلك بعدما اصطدم سائق سيارة "البوسطة" بسيارة أخرى، مما أدى لفقدان الأسرى وعيهم لعدة دقائق، وإصابتهم برضوض وآلام شديدة في مختلف أنحاء أجسادهم.

وبيّن الأسير أنه بعد نقلهم بسيارة "بوسطة" أخرى إلى سجن "مجيدو"، أهملت إدارة المعتقل حالتهم الصحية ولم تجر لهم أية فحوصات طبية واكتفت بإعطائهم مسكنات للأوجاع.

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