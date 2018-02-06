تسجيل الدخول

الوطن

"الصحة النفسية" عن جمع المرضى للقمامة داخل العنابر : "علاج بالعمل"

اليوم AM 12:18
كتب: محمود البدوي
"الصحة النفسية" عن جمع المرضى للقمامة داخل العنابر : "علاج بالعمل"

أرشيفية

قالت منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية، إنها قامت في أقل من 24 ساعة باتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وطاقم التمريض للتحقيق في واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق داخل المستشفى.

وأضافت "منن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أنه فور علمها بالواقعة، أصدرت قراراً بإيقاف مدير المستشفى و11 من طاقم التمريض المسئولين عن الواقعة، وإحالتهم للتحقيق الفوري والعاجل.

من ناحية أخرى وفي تعليقها على قيام المرضى بجمع القمامة داخل عنابر المستشفى وترتيب الأسرة أكدت الأمين العام للصحة النفسية أنه لا مانع من قيام المرضى بذلك كنوع من العلاج بالعمل حتى يصبح المريض قادرا على الاعتماد على نفسه وليس به أي نوع من التعذيب.

أخبار متعلقة

النائب محمد فؤاد: هناك ممارسات غير آدمية داخل مستشفى العباسية

النائب محمد فؤاد: هناك ممارسات غير آدمية داخل مستشفى العباسية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير
بالفيديو| نائب: انتهاكات غير أخلاقية وبدنية للمرضى في مستشفى العباسية

بالفيديو| نائب: انتهاكات غير أخلاقية وبدنية للمرضى في مستشفى العباسية

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب عن وجود انتهاكات بدنية وغير أخلاقية داخل مستشفى
عاجل| وقف مدير مستشفى العباسية و11 ممرضا في واقعة تصوير المرضى

عاجل| وقف مدير مستشفى العباسية و11 ممرضا في واقعة تصوير المرضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إيقاف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، و11 من طاقم التمريض عن العمل وإحالتهم للتحقيق في واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق داخل الم
لجنة من "الصحة النفسية" للتحقيق في نشر صور غير لائقة لـ"مرضى العباسية"

لجنة من "الصحة النفسية" للتحقيق في نشر صور غير لائقة لـ"مرضى العباسية"

لجنة من "الصحة النفسية" للتحقيق في نشر صور غير لائقة لـ"مرضى العباسية"
مشادة بين نائب مستشفى العباسية والدمرداش.. والأخير: "مبنتهددتش"

مشادة بين نائب مستشفى العباسية والدمرداش.. والأخير: "مبنتهددتش"

كشف الدكتور سامي حجاج، نائب مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، تفاصيل واقعة إحالة مدير مستشفى الصحة النفسية العباسية و11 من التمريض عن العمل بسبب نشر صور لمرض
رئيس "تمريض العباسية": عاملة نظافة وراء نشر صور المرضى دون ملابس

رئيس "تمريض العباسية": عاملة نظافة وراء نشر صور المرضى دون ملابس

كشفت جيهان أحمد، رئيس تمريض قسم 14 بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، تفاصيل واقعة إحالة مدير مستشفى الصحة النفسية العباسية و11 من التمريض

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

موجز الـ6 صباحا| المستكاوي يشكر أحمد عز.. وتفاصيل ضبط سارق "العمودي"

موجز الـ6 صباحا| المستكاوي يشكر أحمد عز.. وتفاصيل ضبط سارق "العمودي"

بالفيديو| جزائري يدفع 270 ألف يورو غرامة عن 1500 منقبة في النمسا

بالفيديو| جزائري يدفع 270 ألف يورو غرامة عن 1500 منقبة في النمسا

متصل للإبراشي: 3 أطفال أصيبوا بالاختناق نتيجة تسرب الكلور من محطة مياه

متصل للإبراشي: 3 أطفال أصيبوا بالاختناق نتيجة تسرب الكلور من محطة مياه

"الدفاع عن العباسية" تتهم فؤاد بـ"الشو".. والنائب: مارست دوري الرقابي

"الدفاع عن العباسية" تتهم فؤاد بـ"الشو".. والنائب: مارست دوري الرقابي

للجريمة وجوه عديدة.. تشكيل عصابي يسرق صناديق القمامة في باب الشعرية

للجريمة وجوه عديدة.. تشكيل عصابي يسرق صناديق القمامة في باب الشعرية

اختيارات الوطن

«اختفاء إجبارى» لرسائل «البنا» وتكفيريات «قطب» بمعرض الكتاب

«اختفاء إجبارى» لرسائل «البنا» وتكفيريات «قطب» بمعرض الكتاب

مدير المدرسة يروي لـ"الوطن" حكاية تكريم طالب متفوق بـ"فوطة" هدية

مدير المدرسة يروي لـ"الوطن" حكاية تكريم طالب متفوق بـ"فوطة" هدية

ردود فعل مشجعي "ليفربول" بعد تألق "صلاح": الأفضل في العالم بعد نيمار

ردود فعل مشجعي "ليفربول" بعد تألق "صلاح": الأفضل في العالم بعد نيمار

الأوبرا السلطانية.. رؤية ملهمة للفن العماني

الأوبرا السلطانية.. رؤية ملهمة للفن العماني

«الساكسونيا»: مهنة أوشكت على الانقراض.. الهدوم بقت عزيزة

«الساكسونيا»: مهنة أوشكت على الانقراض.. الهدوم بقت عزيزة

الأكثر قراءة

عاجل