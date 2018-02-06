"الصحة النفسية" عن جمع المرضى للقمامة داخل العنابر : "علاج بالعمل"

قالت منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية، إنها قامت في أقل من 24 ساعة باتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وطاقم التمريض للتحقيق في واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق داخل المستشفى.

وأضافت "منن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أنه فور علمها بالواقعة، أصدرت قراراً بإيقاف مدير المستشفى و11 من طاقم التمريض المسئولين عن الواقعة، وإحالتهم للتحقيق الفوري والعاجل.

من ناحية أخرى وفي تعليقها على قيام المرضى بجمع القمامة داخل عنابر المستشفى وترتيب الأسرة أكدت الأمين العام للصحة النفسية أنه لا مانع من قيام المرضى بذلك كنوع من العلاج بالعمل حتى يصبح المريض قادرا على الاعتماد على نفسه وليس به أي نوع من التعذيب.