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الوطن

بالفيديو| عمان ليست الأولى.. أماني الخياط تخصص تصريحات غير لائقة

اليوم AM 12:36
كتب: شريف حسين
بالفيديو| عمان ليست الأولى.. أماني الخياط تخصص تصريحات غير لائقة

أماني الخياط

للمرة الثالثة، تورط أماني الخياط نفسها بتصريحات غير لائقة بحق أشقاء عرب، قد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية، لكن إدراك الشعوب العربية أن أماني لا تعبر عن جموع المصريين والدولة المصرية، يحول دون وقوع هذه الأزمات.

ولم تكن سلطنة عمان هي الدولة الأولى التي تهاجمها الخياط بناءً على معلومات مغلوطة، وطريقة عرض تتراوح بين السخرية والسب، وفيما يلي أبرز هذه الحوادث.

1- سلطنة عمان.. معلومة خاطئة واستهزاء ثم اعتذار

ظهرت أماني في حلقة من برنامجها "بين السطور" على قناة "أون لايف" تقول إن عمان دولة صغيرة، على الرغم من أنها ثاني أكبر دول الخليج العربي من حيث المساحة، وتبلغ 309.500 كيلومترا مربعا، كما زعمت أماني أن "عمان إمارة صغيرة يملى عليها الدور السياسي الذي تلعبه في المنطقة".

وأثارت التصريحات رد فعل غاضب من مواطنين عمانيين، حيث نشر عادل الكاسبي فيديو يرد فيه على أماني، ويخبرها بأن بلاده لها تاريخ وعراقة وماضي مشرف، وأن مصر والمجتمع الدولي يثق في قدرة عمان على حل الأزمات السياسية، وأن أحدا لا يملي على بلاده شيئا.

 

2- المغرب.. اقتصاد الدعارة يغضب المغاربة

في 2014، زعمت الخياط، أن الدعارة من أكبر القطاعات الاقتصادية في المغرب، وأن اقتصاد المغرب يعتمد على الدعارة بصورة كبيرة، وأنها تحتل مرتبة متقدمة في الدول الأكثر احتضانا لمرض نقص المناعة "إيدز" بسبب الدعارة.

وفجرت التصريحات التي لم تدققها أماني قبل عرضها في البرنامج، ردود فعل غاضبة لايزال صداها مؤثرا حتى الآن، وتقول فتيحة فارس، مواطنة مغربية، إن المغاربة يكنون كل الحب لمصر، وأنهم تربوا على الفن المصري وعلى حب المصريين لكن ما تفوهت به أماني "عار وعيب وتجاوز".

وأشارت فتيحة في تصريحات لـ"الوطن" أنها لا تزال تتمنى أن تنال أماني عقابا مناسبا على ما قالته في حق الشعب المغربي، حتى بعد اضطرار أماني للاعتذار قبل أن تفارق قناة "أون تي في" بعد هذه الأزمة.

3- السعودية..

عام واحد بعد أزمة المغرب، لم يدفع أماني لتدقيق معلوماتها، حيث كادت أن تفجر خلافا بين مصر والسعودية -أحد أكبر الداعمين لمصر- بعدما قالت إن المملكة هي الممول الجديد لحركة حماس في غزة، وذلك في برنامجها "من القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، ليتم حذف الفيديو الذي تضمن هذه التصريحات من على موقع "يوتيوب".

 

 

 

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