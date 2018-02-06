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الوطن

بالفيديو| طارق عبدالجابر: السيسي صاحب الفضل في عودتي لمصر.. وسأنتخبه

اليوم AM 03:44
كتب: محمود البدوي
بالفيديو| طارق عبدالجابر: السيسي صاحب الفضل في عودتي لمصر.. وسأنتخبه

طارق عبد الجابر

قال الإعلامي طارق عبدالجابر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب الفضل في رجوعه إلى مصر، نافيا ما صدر على لسان طارق العوضي المحامي بالنقض، بأنه ساعده في رجوعه إلى البلاد.

وأضاف عبدالجابر، خلال حواره في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أن "الرئيس السيسي هو من وافق على عودتي إلى مصر قادما من تركيا، بعد اعترافي بخطئي في العمل في قناة الشرق الإخوانية".

وأكد، أن الرئيس السيسي كان متسامحا معه طالما أنه ليس لديه مشكلات قانونية، ولم يدعو لحمل السلاح، مشيرا إلى أنه سيقوم بانتخاب الرئيس لدورة رئاسية ثانية.

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