تسجيل الدخول

الوطن

رئيس "المصرية للكتاب": تحرير 3 محاضر لكتب مزورة بالمعرض حتى الآن

اليوم AM 04:28
كتب: محمود البدوي
رئيس "المصرية للكتاب": تحرير 3 محاضر لكتب مزورة بالمعرض حتى الآن

أرشيفية

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إنه تم تخصيص 50 ألف متر لعرض الكتب بمعرض الكتاب هذا العام، مؤكدا أنه لا يوجد حالة واحدة لكتاب مزور يخص الناشرين هذا العام، موضحًا أنه تم تحرير 3 محاضر لكتب مزورة بمعرض الكتاب حتى الآن، من بينهم كتاب شخصية مصر.

وأضاف الحاج، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أنه تم تخصيص جناح خاص على مساحة ألفين متر مربع لأنشطة الأطفال وكتب الأطفال في معرض هذا العام، مشيرا إلى أن حفلات التوقيع الخاصة بكتب الأطفال يتم تنظيمها عن طريق حكي مضمون الكتاب للأطفال.

أخبار متعلقة

جناح الأزهر في معرض الكتاب يقدم "حديث القرآن عن الرجل والمرأة"

جناح الأزهر في معرض الكتاب يقدم "حديث القرآن عن الرجل والمرأة"

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "حديث القرآن عن الرجل والمرأة" للإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق
"اركب وهو هيوصلك".. "طفطف" معرض الكتاب يسهل الحركة على المواطنين

"اركب وهو هيوصلك".. "طفطف" معرض الكتاب يسهل الحركة على المواطنين

قررت إدارة معرض القاهرة الدولي لكتاب، طرح وسيلة مواصلات داخلية للمعرض، لتسهيل الحركة على المواطنين بين أجنحة المعرض،
"ورشة صلصال وأورجامي وعرض عرائس".. فعاليات الأطفال في معرض الكتاب غدا

"ورشة صلصال وأورجامي وعرض عرائس".. فعاليات الأطفال في معرض الكتاب غدا

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، برنامج ثقافي للأطفال، يتضمن ورش وأنشطة فنية متعددة، وندوات وورش حكي وألعاب شعبية، وعروض فنية.
غادة والي تتحدث لجمهور معرض الكتاب عن برامج حماية الشباب

غادة والي تتحدث لجمهور معرض الكتاب عن برامج حماية الشباب

تشارك غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، في مائدة حوار مع الشباب ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته الـ"49"، تحت عنوان "برامج وزارة التضامن
900 زائر يوميا بـ"بانوراما الأزهر" في معرض الكتاب

900 زائر يوميا بـ"بانوراما الأزهر" في معرض الكتاب

بلغ عدد الحضور اليومي لعروض "بانوراما الأزهر" داخل معرض الكتاب، إلى يقرب من 900 زائر من زوار جناح الأزهر...

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

موجز الـ6 صباحا| المستكاوي يشكر أحمد عز.. وتفاصيل ضبط سارق "العمودي"

موجز الـ6 صباحا| المستكاوي يشكر أحمد عز.. وتفاصيل ضبط سارق "العمودي"

بالفيديو| جزائري يدفع 270 ألف يورو غرامة عن 1500 منقبة في النمسا

بالفيديو| جزائري يدفع 270 ألف يورو غرامة عن 1500 منقبة في النمسا

متصل للإبراشي: 3 أطفال أصيبوا بالاختناق نتيجة تسرب الكلور من محطة مياه

متصل للإبراشي: 3 أطفال أصيبوا بالاختناق نتيجة تسرب الكلور من محطة مياه

"الدفاع عن العباسية" تتهم فؤاد بـ"الشو".. والنائب: مارست دوري الرقابي

"الدفاع عن العباسية" تتهم فؤاد بـ"الشو".. والنائب: مارست دوري الرقابي

للجريمة وجوه عديدة.. تشكيل عصابي يسرق صناديق القمامة في باب الشعرية

للجريمة وجوه عديدة.. تشكيل عصابي يسرق صناديق القمامة في باب الشعرية

اختيارات الوطن

«اختفاء إجبارى» لرسائل «البنا» وتكفيريات «قطب» بمعرض الكتاب

«اختفاء إجبارى» لرسائل «البنا» وتكفيريات «قطب» بمعرض الكتاب

مدير المدرسة يروي لـ"الوطن" حكاية تكريم طالب متفوق بـ"فوطة" هدية

مدير المدرسة يروي لـ"الوطن" حكاية تكريم طالب متفوق بـ"فوطة" هدية

ردود فعل مشجعي "ليفربول" بعد تألق "صلاح": الأفضل في العالم بعد نيمار

ردود فعل مشجعي "ليفربول" بعد تألق "صلاح": الأفضل في العالم بعد نيمار

الأوبرا السلطانية.. رؤية ملهمة للفن العماني

الأوبرا السلطانية.. رؤية ملهمة للفن العماني

«الساكسونيا»: مهنة أوشكت على الانقراض.. الهدوم بقت عزيزة

«الساكسونيا»: مهنة أوشكت على الانقراض.. الهدوم بقت عزيزة

الأكثر قراءة

عاجل