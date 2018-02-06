رئيس "المصرية للكتاب": تحرير 3 محاضر لكتب مزورة بالمعرض حتى الآن

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إنه تم تخصيص 50 ألف متر لعرض الكتب بمعرض الكتاب هذا العام، مؤكدا أنه لا يوجد حالة واحدة لكتاب مزور يخص الناشرين هذا العام، موضحًا أنه تم تحرير 3 محاضر لكتب مزورة بمعرض الكتاب حتى الآن، من بينهم كتاب شخصية مصر.

وأضاف الحاج، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أنه تم تخصيص جناح خاص على مساحة ألفين متر مربع لأنشطة الأطفال وكتب الأطفال في معرض هذا العام، مشيرا إلى أن حفلات التوقيع الخاصة بكتب الأطفال يتم تنظيمها عن طريق حكي مضمون الكتاب للأطفال.