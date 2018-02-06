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الوطن

ننشر التقرير الطبي للتلميذ المشتبه في إصابته بالالتهاب السحائي

اليوم AM 01:13
كتب: عبد الحميد جمعة
ننشر التقرير الطبي للتلميذ المشتبه في إصابته بالالتهاب السحائي

صورة أرشيفية

حصلت "الوطن" على صورة من التقرير الطبي الخاصة بأحد تلاميذ مدرسة "الشويفات" بالتجمع الخامس، بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإيقاف الدراسة لمدة 3 أيام بالمدرسة للاشتباه في إصابة تلاميذ بالالتهاب السحائي.

وجاء في تقرير مستشفى "كوينز" بمصر الجديد، بتاريخ 5 فبراير الجاري، اسم الطالب المصاب ويدعى "محمود حسام"، والتشخيص التهاب في المخ تحت التشخيص، فيما أوصى التقرير بحجز التلميذ في المستشفى لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة مع متابعة الحالة جيدًا.

وأرفق التقرير عددا من الملاحظات، أبرزها "تحليل بول، وصورة دم، وتحليل كيمياء كاملة"، موصيًا بتلقي العلاج عبر المحايل والمضادات الحيوية والفيروسية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه يوجد نوعين من الالتهاب السحائي أحدهما معدي والآخر غير معدٍ، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يمكن توصيف حالة تلميذ مدرسة "الشويفات" بأنه التهاب فيروسي بالمخ وليس التهابا سحائيا.

وتابع مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "سي بي سي"، أن الحالة لا تزال بتوصيف الاشتباه، لأنه لا يوجد ما يؤكدها.

 

 

 

 

 

 

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