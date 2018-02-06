ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: معدلات الخصوبة مرتفعة في مصر

قال الدكتور ألكسندر بورديروزا ساشا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه من الصعب مقارنة مصر بالصين من حيث قضية السكان، فالقاهرة لها طبيعتها الخاصة، وهناك 700 ألف شاب يدخلون سوق العمل في مصر كل عام.

وأضاف "ساشا"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن معدلات الخصوبة في مصر مرتفعة، وهو ما يُعجل بضرورة خلق فرص عمل للشباب.

وأوضح أن برامج مصر السكانية في التسعينيات الأنجح في العالم، ووزارة الصحة لديها برامج للتعامل مع مشكلة السكان، موضحًا أن الحل الاقتصادي مناسب لحل مشكلة السكان في مصر.