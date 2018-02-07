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الوطن

استمرار الحملات التموينية لكشف مخالفات الأسواق ببورسعيد

اليوم AM 05:27
كتب: هبه صبيح
استمرار الحملات التموينية لكشف مخالفات الأسواق ببورسعيد

تموين بورسعيد

أسفرت الحملات المكبرة التى تشنها مديرية التموين ببورسعيد على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بمختلف الأحياء عن تحرير عدد من المحاضر وضبط كميات مختلفة من الأغذية الفاسدة.

كانت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة، وشارك فيها مجدي الخضر وكيل مديرية التموين، والمقدم حسام صقر رئيس قسم شرطة مباحث التموين، ومدير الطب الوقائى الدكتورة مروة حلاوة، والدكتور أسامة العزبي رئيس قسم التفتيش والمجازر، وأحمد ناصف مراقب عام أغذية ومحمد عبد الرحيم مدير مكتب الأغذية، وإبراهيم طعيمة وأحمد شوقى مراقبين أغذية، وخالد عبد العزيز، وأيمن متولى، وحمدى عامر مفتشي أغذية، وإبراهيم الدهرى رئيس حملة التموين، وياسر جمعة، ومحمد السعدني، وإبراهيم المصرى مفتشي رقابة تموينية، وأحمد حافظ وليد عطية من رجال مباحث التموين.

واستهدفت كافيهات ومطاعم ومحال عصائر ومحال تجارية بنطاق حي الشرق وأسفرت عن ضبط مخالفات عديدة منها إعدام بعض المضبوطات الفاسدة، وتم تحريز عينات للمعاينة والفحص.

كما كشفت الحملة عن بعض المخالفات شملت نقص اشتراطات النظافة العامة وعرض الأغذية خارج نطاق المحل وعدم وضع تاريخ صلاحية للأغذية المصنعة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ما يُعد مخالفا لقرار 96 لسنة 67 ومخالفا للقانون 10 لسنة 66 ومخالفة لقرار97 لسنة 67 تم تحرير المحاضر.

ونالت الحملة استحسان المواطنين وطالبوا باستمرار الحملات المكبرة للحفاظ على جودة الأغذية التي تقدم للمواطنين حرصا على السلامة العامة.

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