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الوطن

رفع كفاء وصيانة الكهرباء بشوارع عرب بورسعيد

اليوم AM 05:32
كتب: هبه صبيح
رفع كفاء وصيانة الكهرباء بشوارع عرب بورسعيد

اعمدة انارة

أسفرت الحملة المكبرة لحي العرب ببورسعيد عن رفع كفاءة وصيانة الكهرباء لعدد من مناطق الحي، والتي أشرف عليها باسم عمر رئيس حي العرب، حيث رفعت إدارة تحسين البيئة بالحي رفع كفاءة منطقة السلام تمليك والمناور بالكامل وشارع الغوري والثلاثيني وجميع قطاعات الحي بناء على تعليمات رئيس الحي.

كما قامت إدارة الكهرباء بعمل صيانة حول مدرستي الحديدي والنادي والسادات التجريبية وعملية زراع أعمدة في شارع عادل الشربيني، كما قامت الحملة بزرع 6 أعمدة كهرباء "زراع" في منطقة الكويت أمام جامعي الرضوان واللواح بمنطقة السلام ومد جميع الكابلات الخاصة بهم.

وقامت إدارة الإشغالات بالمرور والمتابعة المستمرة لرفع جميع الإشغالات والإعلانات المقامة بنهر الطريق العام بشوارع عبدالله سالم والصباح ونهضة مصر والنصر و23 يوليو وعاطف السادات والتعمير وعادل الشربيني.

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