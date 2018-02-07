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الوطن

رئيس "العربية للدراسات": لم تحدث أي خلافات بين مصر وعمان طوال 3500 سنة

اليوم AM 04:59
كتب: محمود البدوي
رئيس "العربية للدراسات": لم تحدث أي خلافات بين مصر وعمان طوال 3500 سنة

السيسي وقابوس

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان ناجحة بكل المقاييس، موضحًا أن العلاقات المصرية- العمانية بدأت منذ 3500 عام ولم يحدث أي خلافات بين البلدين طيلة تلك الفترة.

وأضاف "راغب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة"، أن عمان كانت الدولة التي رفضت مقاطعة مصر بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل "كامب ديفيد"، موضحًا أن العلاقات بين الدولتين متميزة في كل المجالات.

وأشار إلى أن زيارة السيسي للإمارات مهمة للغاية، حيث إن ما بين مصر والإمارات لا تُعد علاقة بين الدولتين ولكن تُعد شراكة، مؤكدًا أن الإمارات تُعد ثاني أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر بعد المملكة العربية السعودية.

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