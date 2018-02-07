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الوطن

الوحدة المحلية لمركز الخارجة تنفذ 15 قرار إزالة لمبان آيلة للسقوط

اليوم PM 06:09
كتب: شرف غريب
الوحدة المحلية لمركز الخارجة تنفذ 15 قرار إزالة لمبان آيلة للسقوط

الوحدة المحلية لمركز الخارجة تنفذ 15 قرار إزالة لمبان آيلة للسقوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن صدور 15 قرار إزالة لمنازل آيلة للسقوط وتشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين.

وقال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إن المركز بدأ تنفيذ هذه القرارات على الأرض بشكل فعلي خاصة المنازل، التي تشكل خطرًا داهمًا على المارة بجوارها، حتى ولو كانت هذه المنازل بها نزاع قضائي.

وقال الطماوي، إن المركز ينفذ 3 قرارات إزالة للمنازل الآيلة للسقوط بمعدل 3 منازل في الأسبوع الواحد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأن جميع هذه المنازل مبنية من الطوب اللبن وتعود للقرن الماضي وبداية القرن الحالي، وأغلبها في منطقة "الخارجة البلد".

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