حاتم هزاع
منديل ورق
على الجبين يمسح عرق
من العيون يمحى القلق يخفى دمعة حب طالّة
يشكر القلب اللى صلى يمحى لحظة حزن شاردة
يحضن العمر اللى عدى منديل ورق
على الخدود يزرعها وردة
في العيون بيزيد مودة
وبمشاعر حب زايدة
يرسم البسمة اللى سايدة منديل ورق
فى حكاية صدق جاية
ولا دى لحظة زهق منديل ورق
ده ببياضه ونور صفائه
يمسح الدمعة اللى جاية يوم فراقه ده فى زمانه كان مكانه
جوه فى القلب اللى صانه منديل ورق
يا اللى اسمك معنى رسمك
اوعى تانى تنسى اسمك
ده زمانى راح مكانى
يسال الناس ع اللى رسمك ومعنى اسمك منديل ورق
يرسم بسمة شوق لطله
من عيون احبابها طله منديل ورق
م الدموع قلبه احترق
يا زمانى اوعى تانى
تحسب القلب الانانى
منديل ورق
شاعر
رسام بيرسم بالكلام أحلى غناوى بلدتى يحكى وجعيتى تترسم بحروف منى تطلع آهاتى فى أغنيات تحكى حكايات