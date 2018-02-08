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الوطن

ندوة تناقش التنمية الزراعية وآليات تحقيق الاكتفاء الذاتي ببورسعيد

اليوم AM 04:39
كتب: هبه صبيح
ندوة تناقش التنمية الزراعية وآليات تحقيق الاكتفاء الذاتي ببورسعيد

اعلام بورسعيد

عقد مركز النيل للإعلام ببورسعيد حلقة نقاشية بعنوان "التنمية الزراعية في بورسعيد وآليات تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحافظة بورسعيد"، في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بتحقيق رؤية مصر 2030.

ونظمت الندوة ​تحت رعاية المهندس محمد إبراهيم مدير عام مديرية الزراعة وبحضور مرفت الخولى مدير عام إعلام القناة، وحاضر خلال اللقاء الدكتور عبدالله غازى أستاذ بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس والمهندس لوقا نصحى مدير إدارة التدريب بالمديرية.

ودار الحوار حول التعريف بالوضع الزراعي الحالي لمحافظة بورسعيد والأنشطة الزراعية المختلفة وأهمية الزراعة كقاطرة للاقتصاد القومي ونقطة الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادى الحقيقي مع الإشارة إلى أهم الزراعات التى تجود فى المحافظة كالقمح والبنجر وآليات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني والداجني، مؤكدين أن للبحث العلمي دورا كبيرا في إحداث طفرة في التنمية الزراعية، ما يستدعي رسم سياسة زراعية تتفق مع موارد محافظة بورسعيد ودعم الأجهزة القائمة على العمل مع تفعيل دور التدريب التعاوني وتنفيذ وتفعيل التشريعات الخاصة بالإنتاج الزراعي والحيواني للحد من التعرض للغش التجاري.

 

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