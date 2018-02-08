بالفيديو| أسرة تشتكي من احتجاز مصري بالسجون العراقية منذ 15 عاما

اشتكت أسرة مصرية من اختطاف محمد حسين، رب الأسرة، من بيته أثناء عمله في العراق وإيداعه السجن منذ 15 عاما.

وقالت زوجته في تقرير عرضه الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، إنها كانت تعيش مع زوجها في العراق وفوجئوا بالقبض على زوجها وابنها الأصغر وطلبوا منها الذهب والمصوغات الخاصة بها مقابل عدم قتل ابنها وأنها أعطتهم المصوغات الخاصة بها.

وطالبت أسرة حسين وأخواته السلطات المصرية بالتدخل ومحاولة الإفراج عنه من السجون العراقية للاطمئنان عليه نظرًا لانقطاع الاتصال به إلا من خلال خطابات ورقية تصلهم كل 4 شهور.