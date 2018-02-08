موجز الـ3 صباحا| تجمهر أرثوذكس وإنجيليين بسبب قاعة.. وترحيل جوهرة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث شهدت قرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، مساء الأربعاء، تجمهر العشرات من المنتمين لطائفتي الأرثوذكس والإنجيليين، لنزاع بينهما على ملكية قاعة مناسبات بالقرية، وحدثت بينهما مشاحنات ومصادمات محدودة تم السيطرة عليها دون حدوث إصابات.

روى شهود عيان، أن مسؤولي مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، هدموا قاعة مناسبات في قرية بني محمد سلطان، دون الحصول على ترخيص الهدم من الجهة الإدارية، رغم أن القاعة محل نزاع بينهما وأبناء الطائفة الإنجيلية، ثم أحضر مسؤولو طائفة الأرثوذكس، عددًا من البلوكات الحجرية بمكان الأنقاض، فتجمع نحو 80 شخصًا من الطائفتين، ووقعت مشادات كلامية ومصادمات، وتدخلت أجهزة الأمن ونجحت في احتواء الموقف وصرف المتجمعين، وعقب ذلك توجه قس يدعي "أسامة.م"، إلي مركز الشرطة، وقدم بلاغ يتضمن تضرره من "شاكر-ت" بالمعاش وأخرين، ويقيم في قرية الأبعدية، لأنهم اعتدوا عليه وزوجته وأبنائه بالسب دون حدوث إصابات.

وذكرت مصادر كنسية، أن المبنى المتنازع عليه، مقام على مساحة 100 متر، ومكون من طابق واحد، وكان مخصصًا "قاعة مناسبات" لأبناء الطوائف المسيحية المختلفة بالقرية، واستغله مسؤولو الطائفة الإنجيلية لعشرات السنوات، ثم اطلقوا عليه مسمى كنسيا قبل فترة، ما أثار حفيظة الأرثوذكس، وأصبحت القاعة محل نزاع قضائي بين الطائفتين، فتقرر غلقها منذ عام 2002، حتى صدر حكم قضائي مؤخرًا بأن المبنى "دار مناسبات" تحت مسمى جمعية بني محمد سلطان، ويُستغل لكل الطوائف المسيحية بالقرية، ولا يعتبر كنيسة لأي من الطائفتين المتنازعتين، غير أن الخلاف بينهما ما زال قائمًا.

من جهة أخرى، قال وائل عبدالله، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن مجلس النقابة رفض بالكامل استقالة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلا أنه أصر على الاستقالة ولم يتراجع عن موقفه.

وأضاف عبدالله، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، منذ دقائق، أنه "إعمالا بالقانون وفي ظل إصرار زكي على موقفه فإن المجلس قرر الدعوة إلى جمعية عمموية غير عادية الجمعة 16 فبراير للتصويت على الاستقالة"، لافتا إلى أنه سيتم عقد الجمعية العمومية الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر نادي النقابة.

من ناحية أخرى، قال مصدر أمني إنه سيتم ترحيل الراقصة الروسية جوهرة إلى بلادها السبت المقبل، موضحا أنها موجودة بقسم شرطة الجيزة تمهيداً لترحيلها وأنها لا تملك إقامة بمصر ومن ثم تقرر ترحيلها.

كانت نيابة قسم الجيزة قررت إخلاء سبيل الراقصة بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والعمل داخل مصر دون ترخيص.

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تجمهر عشرات الأرثوذكس والإنجيليين لنزاع بينهما على قاعة في المنيا

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جمعية عمومية غير عادية بـ"المهن التمثيلية" للتصويت على استقالة "زكي"

مصدر أمني: ترحيل الراقصة جوهرة من مصر السبت